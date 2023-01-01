Биография

Людмила Максакова – актриса театра и кино, педагог. Родилась в 1940 году. Награждена орденами «За заслуги» двух степеней, Государственной премией им. Станиславского, независимой премией «Хрустальная Турандот». Имеет персональную благодарность от президента России. Заслуженная (1971), затем народная (1980) артистка России. Первую роль Максакова исполнила в дипломном спектакле Щукинского училища в 1961 году. За почти шестьдесят лет работы в театре Вахтангова исполнила более тридцати ролей. Участвовала в спектаклях других театров, много снимается в кино. Преподает актерское мастерство в училище им. Щукина. Дважды была замужем, вырастила двоих детей. Главная роль, исполненная Максаковой в фильме «Татьянин день», создала актрисе репутацию дамы обаятельной, но бескомпромиссной; умной, сильной и, одновременно с тем, изысканной и тонкой. Таково мнение самой актрисы; критики же считают, что все эти качества проявились в Максаковой раньше, в театральной роли княжны Адельмы из «Принцессы Турандот». Не менее успешны образы, созданные актрисой в телеспектакле «Идиот», фильме С. Соловьева «Анна Каренина» и сериале Д. Федорова «Крест в круге».