Татьянин день (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
7.91967, Татьянин день
Драма, Исторический91 мин0+
О фильме
О создании в Петрограде первой рабочей молодежной организации. В основе сюжета - судьба Тани Огневой, в образе которой отражены черты Лизы Пылаевой (1898-1926), первого председателя Социалистического союза Молодежи.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИАРежиссёр
Исидор
Анненский
- Актриса
Людмила
Максакова
- ВТАктёр
Владимир
Татосов
- ВПАктёр
Валерий
Погорельцев
- ДЩАктёр
Дальвин
Щербаков
- ВКАктёр
Владимир
Колокольцев
- Актёр
Семен
Морозов
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- ВБАктёр
Виктор
Борцов
- МБАктриса
Майя
Блинова
- НВАктриса
Нина
Веселовская
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- АРОператор
Александр
Рыбин
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг