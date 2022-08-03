Плохой хороший человек (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Экранизация чеховской «Дуэли» с Владимиром Высоцким и Олегом Далем. Конец XIX века. Чиновник Иван Лаевский тяготится своим положением. Совершить волевой поступок для него почти невозможно, поэтому, например, он не может бросить любовницу, к которой давно не испытывает чувств. Зоолог Николай фон Корен презирает Лаевского, считая его бесполезным и даже вредным для общества. Лаевский, в свою очередь, уверен, что фон Корен жесток и готов убивать неугодных ему. Напряжение между ними достигает пика, когда после ссоры они назначают дуэль. О ее последствиях узнаете из фильма 1973 года «Плохой хороший человек» — смотреть его онлайн можно в сервисе Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
