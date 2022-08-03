Плохой хороший человек
Wink
Фильмы
Плохой хороший человек
8.91973, Плохой хороший человек
Драма94 мин12+

Плохой хороший человек (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Экранизация чеховской «Дуэли» с Владимиром Высоцким и Олегом Далем. Конец XIX века. Чиновник Иван Лаевский тяготится своим положением. Совершить волевой поступок для него почти невозможно, поэтому, например, он не может бросить любовницу, к которой давно не испытывает чувств. Зоолог Николай фон Корен презирает Лаевского, считая его бесполезным и даже вредным для общества. Лаевский, в свою очередь, уверен, что фон Корен жесток и готов убивать неугодных ему. Напряжение между ними достигает пика, когда после ссоры они назначают дуэль. О ее последствиях узнаете из фильма 1973 года «Плохой хороший человек» — смотреть его онлайн можно в сервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохой хороший человек»