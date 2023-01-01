Биография

Георгий Корольчук – актер. Народный артист России. Родился в 1946 году. Сниматься в кино начал одновременно с поступлением в театральный институт. Закончив вуз в 1970-м, вошел в труппу ленинградского Театра им. Комиссаржевской, где работает и поныне. Первые же роли Корольчука стали событием культурной жизни. Публика шла, чтобы увидеть молодого актера в пьесах Нодара Думбадзе, Алексея Бонди, Евгения Шварца. Набравшись опыта, артист преподает актерское мастерство студентам театральной академии, пишет пьесы и ставит спектакли, ведет радиопрограмму, дублирует иностранных актеров в кинофильмах. Кинематографический дебют артиста состоялся 1966 году. На экраны выходит сразу три картины с участием актера! В ленте «Снежная королева» он играет принца Клауса. Фильм завоевывает несколько международных призов. Его Митя Червоненко из «Хроники пикирующего бомбардировщика» трогателен и героичен. И эта лента получает премию! Шедевром актерской работы считается образ дьякона Победова, созданный Корольчуком в фильме «Плохой хороший человек». Получает медаль и драма 1979 года «Тактика бега на длинные дистанции», в которой актер исполняет главную роль.