Снежная королева (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Отважная девочка отправляется спасать друга из плена злой волшебницы, заморозившей его сердце. «Снежная королева» — сказка, вдохновленная произведением Ганса Христиана Андерсена, с Еленой Прокловой и Натальей Климовой в главных ролях.
Когда-то бабушка Герды приютила у се�бя маленького Кея. Теперь дети привязаны друг к другу, как брат и сестра, и учатся у мудрого Сказочника. Но вот однажды их счастье нарушает советник злой колдуньи, желающий купить волшебные розы, бурно цветущие даже зимой. Когда он не получает заветные цветы, домой к Кею и Герде наведывается сама Снежная королева, задумавшая забрать с собой мальчика. Она похищает Кея, превратив своим поцелуем его сердце в льдинку. Теперь Герде придется отправиться в долгое и опасное путешествие, чтобы спасти названного брата от коварной волшебницы. В этом непростом деле ей помогут новые друзья и Сказочник, который ни за что не бросит ученицу в беде.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Приключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- СЦАктёр
Слава
Цюпа
- НКАктриса
Наталья
Климова
- ЕМАктриса
Евгения
Мельникова
- Актёр
Николай
Боярский
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актриса
Ирина
Губанова
- ГКАктёр
Георгий
Корольчук
- ОВАктриса
Ольга
Викланд
- Актриса
Эра
Зиганшина
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- ПБПродюсер
Полина
Борисова
- ЕЯХудожница
Е.
Яковлева
- ВГОператор
Вадим
Грамматиков
- СИОператор
Сергей
Иванов
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян