Снежная королева (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отважная девочка отправляется спасать друга из плена злой волшебницы, заморозившей его сердце. «Снежная королева» — сказка, вдохновленная произведением Ганса Христиана Андерсена, с Еленой Прокловой и Натальей Климовой в главных ролях.



Когда-то бабушка Герды приютила у се�бя маленького Кея. Теперь дети привязаны друг к другу, как брат и сестра, и учатся у мудрого Сказочника. Но вот однажды их счастье нарушает советник злой колдуньи, желающий купить волшебные розы, бурно цветущие даже зимой. Когда он не получает заветные цветы, домой к Кею и Герде наведывается сама Снежная королева, задумавшая забрать с собой мальчика. Она похищает Кея, превратив своим поцелуем его сердце в льдинку. Теперь Герде придется отправиться в долгое и опасное путешествие, чтобы спасти названного брата от коварной волшебницы. В этом непростом деле ей помогут новые друзья и Сказочник, который ни за что не бросит ученицу в беде.



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