Биография

Наталья Климова — советская актриса кино. Родилась в Москве 27 февраля 1938 года. Наталья не планировала стать актрисой. После школы она поступила в строительный институт, но через год поняла, что ее призвание — кинематограф. В 1963 году девушка закончила МХАТ и сразу же получила место в театре «Современник». Кинематографическим дебютом в биографии Натальи Климовой стал документальный фильм «Конец и начало» 1963 года. Начинающая актриса получила в нем главную роль. Режиссеры заметили талантливую красавицу, и в 1964 году актриса сыграла Ольгу в фильме «Товарищ Арсений». В 1965 году увидел свет фильм по роману Михаила Гранина «Иду на грозу». В нем снимались звезды советского кинематографа. Наталья получила небольшую роль и сыграла ее так естественно и эмоционально, что режиссер Александр Гинзбург выбрал ее в качестве главной героини своего фильма «Гиперболоид инженера Гарина». В 1968 году снялась в знаменитом фильме «Снегурочка», где она была в роли Весны.