Первороссияне (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

7.51967, Первороссияне
Драма72 мин18+

Оптимистическая драма по поэме Ольги Берггольц «Первороссийск» о рабочих Нарвской заставы Петрограда, приехавших в 1918 году на Алтай строить первую земледельческую коммуну.

СССР
Драма
SD
72 мин / 01:12

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb