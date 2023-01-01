Биография

Иван Краско – актер театра, кино и озвучки, писатель, народный артист Российской Федерации. Родился в 1930 году. Лауреат премий «Золотая маска», «Большая Медведица», «Золотой пеликан», «Петрополь», Царскосельской премии. Иван Иванович Бахвалов появился на свет в небольшой деревне Ленинградской области. В десятимесячном возрасте лишился матери. Когда мальчику исполнилось пять лет, он потерял отца. Его усыновил родной дядя, который и дал Ивану фамилию Краско. В юном возрасте Иван начал карьеру военного на флоте, получив специальное образование. После увольнения в результате сокращения проучился несколько лет на филолога, но решил сменить специальность. В 31 год окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. После этого несколько лет прослужил в Большом драматическом театре. Иван Иванович – отец четверых детей, четыре раза был официально женат. Со второй супругой актер прожил более сорока лет, а после овдовел. Дебют актера в кино состоялся после окончания института. Кинофильм «Балтийское небо» открыл череду эпизодических персонажей, сыгранных актером перед камерой. Большое количество главных ролей Иван Краско исполнил на сцене Театра имени Комиссаржевской, в котором прослужил более полувека. Фильмы Ивана Краско, в которых он сыграл главных героев: «Чудесный доктор», «В гавань заходили корабли», «Женская логика – 5», «Подлинная история поручика Ржевского».