Иван Краско
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 23 сентября 1930 г. (94 года)
Биография
Иван Краско – актер театра, кино и озвучки, писатель, народный артист Российской Федерации. Родился в 1930 году. Лауреат премий «Золотая маска», «Большая Медведица», «Золотой пеликан», «Петрополь», Царскосельской премии. Иван Иванович Бахвалов появился на свет в небольшой деревне Ленинградской области. В десятимесячном возрасте лишился матери. Когда мальчику исполнилось пять лет, он потерял отца. Его усыновил родной дядя, который и дал Ивану фамилию Краско. В юном возрасте Иван начал карьеру военного на флоте, получив специальное образование. После увольнения в результате сокращения проучился несколько лет на филолога, но решил сменить специальность. В 31 год окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. После этого несколько лет прослужил в Большом драматическом театре. Иван Иванович – отец четверых детей, четыре раза был официально женат. Со второй супругой актер прожил более сорока лет, а после овдовел. Дебют актера в кино состоялся после окончания института. Кинофильм «Балтийское небо» открыл череду эпизодических персонажей, сыгранных актером перед камерой. Большое количество главных ролей Иван Краско исполнил на сцене Театра имени Комиссаржевской, в котором прослужил более полувека. Фильмы Ивана Краско, в которых он сыграл главных героев: «Чудесный доктор», «В гавань заходили корабли», «Женская логика – 5», «Подлинная история поручика Ржевского».
Фильмография
Актёр
- 9.0
Моя ужасная сестра2021, 74 минБесплатно
- 9.1
Во саду ли, в огороде2012Бесплатно
- 9.4
Карлик Нос2003, 78 мин
- 7.9
Цветы календулы1998, 119 минБесплатно
- 8.5
Колесо любви1994, 83 минБесплатно
- 7.1
Господин оформитель1988, 103 минБесплатно
- 8.7
Грядущему веку1985
- 8.8
Снегурочку вызывали?1985, 64 минБесплатно
- 8.5
Приходи свободным1984, 85 минБесплатно
- 9.5
Макар-следопыт1984, 187 минБесплатно
- 8.6
Место действия1983
- 8.8
Таможня1982, 73 минБесплатно
- 9.3
Конец императора тайги1978, 85 минБесплатно
- 8.1
О чем не узнают трибуны1975, 75 минБесплатно
- 9.4
Сержант милиции1974
- 8.8
Принц и нищий1972, 74 минБесплатно
- 7.7
Первороссияне1967, 72 минБеспла�тно