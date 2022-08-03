Мультфильм Карлик Нос (2003)
О фильме
Чтобы вершить свои черные дела, злая колдунья попыталась заполучить себе в помощники мальчика с добрым сердцем. Но тот отказался, и за это ведьма превратила его в урода с длинным носом.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИМРежиссёр
Илья
Максимов
- АААктёр
Альберт
Асадуллин
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ЕИАктриса
Евгения
Игумнова
- Актриса
Наталья
Данилова
- ИШАктёр
Игорь
Шибанов
- ИКАктёр
Иван
Краско
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ТИАктриса
Татьяна
Иванова
- АГАктёр
Алексей
Гурьев
- АБСценарист
Александр
Боярский
- ВГСценарист
Вильгельм
Гауф
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Сергей
Глезин
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- ОБМонтажёр
Олег
Беляев
- ИЕОператор
Ирина
Ершова
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков