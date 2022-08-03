Карлик Нос
Wink
Детям
Карлик Нос
9.42003, Карлик Нос
Семейный, Мультфильм78 мин6+
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Мультфильм Карлик Нос (2003)

О фильме

Чтобы вершить свои черные дела, злая колдунья попыталась заполучить себе в помощники мальчика с добрым сердцем. Но тот отказался, и за это ведьма превратила его в урода с длинным носом.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Карлик Нос»