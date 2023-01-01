Биография

Алексей Гурьев – актер театра, кино и дубляжа, родился 20 августа 1956 года. Участвовал в съемках нескольких сериалов и полнометражных фильмов, однако более известен своими работами по закадровому озвучиванию, его голосом говорят персонажи мультфильмов (кот Монти из «Стюарт Литтл») и герои иностранных кинокартин. В 1980 году стал выпускником музыкального училища, получив актерскую специальность. После окончания вуза в течение 8 лет служил в Театре музыкальной комедии в Ленинграде, затем участвовал в постановках областного театра «Студия-87». Снимался в нескольких российских кинокартинах. Первым фильмом Алексея Гурьева стал мюзикл «Конек-Горбунок» (1986). В 2005 году актер снялся в многосерийной мелодраме «Фаворит». Спустя год участвовал в съемках рейтингового сериала «Ментовские войны». Небольшую роль Алексей Гурьев сыграл в полнометражной кинокартине «Александр. Невская битва» (2008). В 2009 году снялся в многосерийном криминальном детективе «Лиговка». Профессионально занимался озвучиванием полнометражных кинокартин, сериалов и мультфильмов. Его голосом говорят герои таких популярных фильмов, как «Холодная гора», «Король Артур», «Цена измены», «Пираты Карибского моря: На краю света», «История игрушек: Большой побег».