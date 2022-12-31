Валентин Васенков

WinkВалентин Васенков
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 26 апреля 1953 г. (69 лет)
- Дата смерти
- 31 декабря 2022 г.
Фильмография
Композитор
- 9.5
Иван Царевич и Серый Волк 42019, 84 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 32015, 74 мин
- 9.4
Три богатыря: Ход конем2014, 71 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 22013, 70 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 9.4
Три богатыря и Шамаханская царица2010, 73 мин
- 9.2
Про Федота стрельца, удалого молодца2008, 73 мин
- 8.3
Бог печали и радости2007, 87 минБесплатно
- 9.4
Илья Муромец и Соловей-Разбойник2007, 76 мин
- 9.5
Добрыня Никитич и Змей Горыныч2006, 65 мин
- 7.8
Птица счастья2006, 87 минБесплатно
- 9.2
Гора самоцветов2005
- 9.4
Алеша Попович и Тугарин Змей2004, 75 мин
- 9.4
Карлик Нос2003, 78 мин
- 9.0
Приключения в Изумрудном городе1999