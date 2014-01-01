Мультфильм Три богатыря: ход конём (2014)

Шестой мультфильм франшизы «Три богатыря», где на первый план выходит полюбившийся зрителям конь Гай Юлий Цезарь. Оказавшись в лесу, он случайно подслушивает беседу бояр и узнает, что они плетут заговор против Князя Киевского. Юлий докладывает об этом Владимиру, тот начинает искать способ себя обезопасить и понимает, что остался без защиты. Алеша, Добрыня и Илья ловят пирата Потаню за тридевять земель, Змей Горыныч отдыхает в Тибете, а дружина работает на стройке. В надежде спастись бегством Конь и Князь покидают дворец, но далеко ли им удастся уйти без денег? Ответ на этот и другие вопросы можно узнать, если смотреть мультфильм «Три богатыря: Ход конем» (2014) онлайн на Wink в хорошем качестве.

