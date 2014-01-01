9.42014, Три богатыря: Ход конем
Мультфильм, Семейный71 мин6+
Мультфильм Три богатыря: ход конём (2014)
О фильме
Шестой мультфильм франшизы «Три богатыря», где на первый план выходит полюбившийся зрителям конь Гай Юлий Цезарь. Оказавшись в лесу, он случайно подслушивает беседу бояр и узнает, что они плетут заговор против Князя Киевского. Юлий докладывает об этом Владимиру, тот начинает искать способ себя обезопасить и понимает, что остался без защиты. Алеша, Добрыня и Илья ловят пирата Потаню за тридевять земель, Змей Горыныч отдыхает в Тибете, а дружина работает на стройке. В надежде спастись бегством Конь и Князь покидают дворец, но далеко ли им удастся уйти без денег? Ответ на этот и другие вопросы можно узнать, если смотреть мультфильм «Три богатыря: Ход конем» (2014) онлайн на Wink в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КФРежиссёр
Константин
Феоктистов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актёр
Гоша
Куценко
- НЗАктриса
Наргиз
Закирова
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ЛМАктриса
Лия
Медведева
- СССценарист
Светлана
Саченко
- АБСценарист
Александр
Боярский
- СССценарист
Слава
Сэ
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Глезин
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков