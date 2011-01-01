Иван Царевич и Серый Волк (мультфильм, 2011) смотреть онлайн
Сюжет
Семейный мультфильм от создателей «Трех богатырей» по мотивам русских народных сказок, в котором простолюдин Иван пытается доказать, что достоин быть мужем дочери царя. Государь Тридевятого царства мечтает выдать замуж свою дочь. Правда, Василиса не хочет выходить за нелюбимого человека ради отцовских прихотей. Подстрекаемый своим первым министром, царь устраивает скандал и объявляет, что Василиса должна будет выйти за первого встречного. Им оказывается Иван, простой парень из Тридесятого царства, мечтающий быть пожарным. К счастью, молодые сразу же влюбляются— но теперь Ивану придется доказывать тестю, что он достоин его дочери. В этом ему поможет слуга царя — Серый Волк, который уверен, что когда-то сам был человеком. Присоединяйтесь к их приключениям, посмотрев мультфильм 2011 года «Иван Царевич и Серый Волк» онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ВТРежиссёр
Владимир
Торопчин
- Актёр
Никита
Ефремов
- ТБАктриса
Татьяна
Бунина
- Актёр
Артур
Смо�льянинов
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актёр
Сергей
Русскин
- АБАктёр
Александр
Боярский
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- АБСценарист
Александр
Боярский
- Сценарист
Леонид
Барац
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Глезин
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- ТПОператор
Татьяна
Присяч
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков