Иван Царевич и Серый Волк (мультфильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Семейный мультфильм от создателей «Трех богатырей» по мотивам русских народных сказок, в котором простолюдин Иван пытается доказать, что достоин быть мужем дочери царя. Государь Тридевятого царства мечтает выдать замуж свою дочь. Правда, Василиса не хочет выходить за нелюбимого человека ради отцовских прихотей. Подстрекаемый своим первым министром, царь устраивает скандал и объявляет, что Василиса должна будет выйти за первого встречного. Им оказывается Иван, простой парень из Тридесятого царства, мечтающий быть пожарным. К счастью, молодые сразу же влюбляются— но теперь Ивану придется доказывать тестю, что он достоин его дочери. В этом ему поможет слуга царя — Серый Волк, который уверен, что когда-то сам был человеком. Присоединяйтесь к их приключениям, посмотрев мультфильм 2011 года «Иван Царевич и Серый Волк» онлайн в хорошем качестве на Wink.



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