Биография

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова полюбилась нескольким поколениям зрителей. Многие ее роли вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Будущая «звезда» провела детство и юность в Республике Адыгея. Несмотря на то, что семья Ахеджаковой была связана с театром, после окончания школы Лия намеревалась изучать металлургию и даже поступила в профильный вуз. Однако воспитание взяло свое, и девушка подала документы в ГИТИС. После получения диплома работала в Театре юного зрителя и «Современнике». В кино Ахеджакова начала сниматься, будучи состоявшейся театральной актрисой. Знаковой для нее стало участие в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» Артистка смогла сделать небольшую роль подруги главной героини по-настоящему запоминающейся. Эта работа сделала Ахеджакову востребованной киноактрисой. Список фильмов Лии Ахеджаковой включает такие картины, как «Москва слезам не верит», «Отпуск за свой счет» и «Софья Петровна». Широкой публике актриса полюбилась в амплуа комической героини, но на ее счету немало драматических ролей. Лия Ахеджакова активно снималась на протяжении всей карьеры. В новую эпоху актриса приняла участие в ряде заметных проектов. Среди них – «Старые клячи», «Московские каникулы» и «Ветка сирени». Жизненная энергия позволяет Ахеджаковой не оставлять любимую профессию и сейчас.