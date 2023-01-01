Лия Ахеджакова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 9 июля 1938 г. (86 лет)
Биография
Советская и российская актриса Лия Ахеджакова полюбилась нескольким поколениям зрителей. Многие ее роли вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Будущая «звезда» провела детство и юность в Республике Адыгея. Несмотря на то, что семья Ахеджаковой была связана с театром, после окончания школы Лия намеревалась изучать металлургию и даже поступила в профильный вуз. Однако воспитание взяло свое, и девушка подала документы в ГИТИС. После получения диплома работала в Театре юного зрителя и «Современнике». В кино Ахеджакова начала сниматься, будучи состоявшейся театральной актрисой. Знаковой для нее стало участие в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» Артистка смогла сделать небольшую роль подруги главной героини по-настоящему запоминающейся. Эта работа сделала Ахеджакову востребованной киноактрисой. Список фильмов Лии Ахеджаковой включает такие картины, как «Москва слезам не верит», «Отпуск за свой счет» и «Софья Петровна». Широкой публике актриса полюбилась в амплуа комической героини, но на ее счету немало драматических ролей. Лия Ахеджакова активно снималась на протяжении всей карьеры. В новую эпоху актриса приняла участие в ряде заметных проектов. Среди них – «Старые клячи», «Московские каникулы» и «Ветка сирени». Жизненная энергия позволяет Ахеджаковой не оставлять любимую профессию и сейчас.
Фильмография
Актриса
- 8.4
Комета Галлея2020, 93 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 8.8
Любовь-морковь 32010, 93 минБесплатно
- 8.0
Ветка сирени2007, 97 мин
- 7.7
Изображая жертву2006, 100 минБесплатно
- 8.2
Медный ангел1984, 83 минБесплатно
- 8.5
Осенний подарок фей1984, 71 минБесплатно
- 8.2
Куда исчез Фоменко?1981, 70 минБесплатно
- 9.0
Когда я стану великаном1979, 82 минБесплатно
- 8.6
Подарок черного колдуна1978, 59 минБесплатно
- 9.0
Двадцать дней без войны1976, 96 минБесплатно
- 8.6
Иван да Марья1974, 82 минБесплатно
- 9.4
Ищу человека1973, 91 минБесплатно