Осенний подарок фей (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Добрая, но, увы, недальновидная фея Счастья, вопреки предостережениям более опытной феи Печали, подарила юной Фрекен волшебные калоши, исполняющие желания. Счастье пришло к юной Фрекен и ее друзьям — они обрели себя в любимом деле. Но других людей, к которым по ходу сюжета попадали калоши, испо�лнение желаний счастливыми не сделало из-за лени, черствости и озлобленности их сердец.



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