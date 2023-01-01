Осенний подарок фей (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
8.41984, Осенний подарок фей
Фэнтези, Семейные71 мин6+
Сюжет
Добрая, но, увы, недальновидная фея Счастья, вопреки предостережениям более опытной феи Печали, подарила юной Фрекен волшебные калоши, исполняющие желания. Счастье пришло к юной Фрекен и ее друзьям — они обрели себя в любимом деле. Но других людей, к которым по ходу сюжета попадали калоши, испо�лнение желаний счастливыми не сделало из-за лени, черствости и озлобленности их сердец.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Бычков
- Актёр
Валентин
Никулин
- МСАктриса
Мария
Сурина
- ВКАктёр
Виталий
Котовицкий
- АРАктёр
Анатолий
Равикович
- Актёр
Евгений
Стеблов
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актриса
Екатерина
Васильева
- ОБАктриса
Ольга
Белявская
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- ВБСценарист
Владимир
Бычк�ов
- АГСценарист
Анатолий
Галиев
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- ЛБПродюсер
Любовь
Баталова
- НЖХудожник
Н.
Жижель
- ЛПХудожник
Леонид
Прудников
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко
- ВКОператор
Владимир
Калашников
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов