Осенний подарок фей
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Осенний подарок фей

Осенний подарок фей (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

8.41984, Осенний подарок фей
Фэнтези, Семейные71 мин6+

Сюжет

Добрая, но, увы, недальновидная фея Счастья, вопреки предостережениям более опытной феи Печали, подарила юной Фрекен волшебные калоши, исполняющие желания. Счастье пришло к юной Фрекен и ее друзьям — они обрели себя в любимом деле. Но других людей, к которым по ходу сюжета попадали калоши, исполнение желаний счастливыми не сделало из-за лени, черствости и озлобленности их сердец.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Фэнтези

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Осенний подарок фей»