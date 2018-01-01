Биография

Ольга Белявская – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 25 сентября 1959 года. Фильмография насчитывает порядка 50 полнометражных кинолент и сериалов. На счету актрисы также более 25 ролей дубляжа. Известность актрисе принесло участие в кинокартинах «Спасатель», «Дело для настоящих мужчин». В 1981 году стала выпускницей Щукинского училища (мастерская Л. Калиновского) и была приглашена в Рижский русский театр. Затем перешла в Театр Европы, в котором служила 3 года. Сниматься в кино начала, будучи еще студенткой. Первым фильмом Ольги Белявской стала мелодрама режиссера С. Соловьева «Спасатель». Актрисе досталась одна из ключевых ролей. Фильм был удостоен специального приза жюри Каннского кинофестиваля. Одна из главных ролей Ольге Белявской досталась в драме «Дело для настоящих мужчин» (1983). Актриса снялась в музыкальном фильм «Тартюф» (1992). Партнерами по съемочной площадке стали Михаил Боярский, Владислав Стржельчик, Лариса Удовиченко, Ирина Муравьева и др. Ольга Белявская снималась в популярных сериалах, среди которых «Пятая группа крови», «Катя», «ППС» и др. Актриса занимается озвучиванием иностранных фильмов, сериалов и мультфильмов. Ее голосом говорят персонажи таких кинокартин, как «Золушка», «Малефисента», «Стильная штучка».