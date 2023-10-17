Дело для настоящих мужчин
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Дело для настоящих мужчин

Фильм Дело для настоящих мужчин (1983)

8.91983, Дело для настоящих мужчин
Драма64 мин18+

О фильме

В окрестностях речного порта мальчишки обнаружили склад немецких боеприпасов, сохранившийся со Второй мировой войны. Чтобы спасти город от нечаянного взрыва, к делу подключили отряд воинов-саперов.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb