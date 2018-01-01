Wink
Фильмы
Дело для настоящих мужчин
Актёры и съёмочная группа фильма «Дело для настоящих мужчин»

Режиссёры

Валерий Пономарев

Режиссёр

Актёры

Борислав Брондуков

Актёрмайор Карпов
Геннадий Давыдько

АктёрАнтон Фролов
Владимир Носик

АктёрСоколов Константин
Василий Петренко

АктёрСаня Максимов
Любовь Виролайнен

АктрисаСадовская
Ольга Белявская

АктрисаНаташа
Татьяна Лебедева

АктрисаЛиза
Виталий Котовицкий

АктёрТимохин
Николай Манохин

Актёрводитель такси
Валерий Филатов

АктёрИван Иванович Максимов

Операторы

Виталий Николаев

Оператор