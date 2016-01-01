Портрет женщины в красном (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Мелодрама о крутых жизненных поворотах.
Будущий хирург Алина влюбляется в студента киноакадемии Диму. Любовь кружит голову наивной провинциальной девушке, но ее подруга и мать Димы против этого союза. Узнав об измене любимого, Алина принимает решение уехать в свой родной город. Проходят годы. В местную больницу, которую теперь возглавляет Алина, после страшной аварии попадает Дима. Теперь Алина вынуждена выбирать между прошлым в лице Димы и настоящим в лице своего пациента Юры. Мужчинам же остается лишь наблюдать за тем, как судьба рисует для них «Портрет женщины в красном»… Если вы хотите узнать, кого из них предпочтет главная героиня, начинайте «Портрет женщины в красном» (2016) смотреть онлайн в HD качестве.
- СДРежиссёр
Станислав
Дремов
- НТАктриса
Наталья
Терехова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- Актёр
Игорь
Ботвин
- ККАктриса
Кира
Кауфман
- НПАктриса
Надежда
Паршина
- АААктриса
Анна
Алексахина
- ЕЛАктриса
Елена
Лопаткина
- АПАктёр
Алексей
Попретинский
- ВЛАктёр
Владислав
Лобанов
- ОБАктриса
Ольга
Белявская
- МНСценарист
Мария
Никитина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- РКПродюсер
Роман
Ковалёв
- КМОператор
Кирилл
Мошкович
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров