Портрет женщины в красном (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Мелодрама о крутых жизненных поворотах.



Будущий хирург Алина влюбляется в студента киноакадемии Диму. Любовь кружит голову наивной провинциальной девушке, но ее подруга и мать Димы против этого союза. Узнав об измене любимого, Алина принимает решение уехать в свой родной город. Проходят годы. В местную больницу, которую теперь возглавляет Алина, после страшной аварии попадает Дима. Теперь Алина вынуждена выбирать между прошлым в лице Димы и настоящим в лице своего пациента Юры. Мужчинам же остается лишь наблюдать за тем, как судьба рисует для них «Портрет женщины в красном»… Если вы хотите узнать, кого из них предпочтет главная героиня, начинайте «Портрет женщины в красном» (2016) смотреть онлайн в HD качестве.



