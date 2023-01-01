Биография

Талантливая Елена Лопаткина – актриса, родилась 18 апреля 1986 году в маленьком городке Архангельской области Коряжмы. Эффектная внешность подходит под разноплановые постановки классических произведений, в которых она активно участвовала в театре «Остров» с 2009 года по 2011 год. Будущая актриса блестяще окончила Петербургский государственный университет по специальности «филология, актерское искусство» в 2009 году. Ученица мастерской маститых авторитетов театрального мира Гоголькова В. С. и Карпушкина М. А. Азы актерского мастерства приобретала благодаря профессиональному наставнику В. В. Лобанову. Также обучалась в модельной школе и успешно работает в модельной сфере. Лопаткина называет себя ответственной личностью, которая ради интересной роли готова отправиться на пробы в любую точку мира. Увлекается хореографией и музыкой. Фильмография Елены с 2006 года и по сегодняшний день насчитывает почти 40 работ в сериалах, театральных спектаклях. Полнометражные фильмы с Лопаткиной выходят в различных жанрах. На сцене она играла в постановках «Превратности любви», «Саня, Ваня, с ними Римас». В кинематографе первая роль была в фантастическом сериале «Контора». Актриса с яркой внешностью сыграла модель в нашумевшем сериале «Интерны». Талантливо отработанные роли Лопаткиной сулят ей новые контракты в различных проектах и быстрый карьерный рост.