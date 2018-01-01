Wink
Портрет женщины в красном
Актёры и съёмочная группа фильма «Портрет женщины в красном»

Режиссёры

Станислав Дремов

Режиссёр

Актёры

Наталья Терехова

АктрисаАнна Журавлёва
Андрей Горбачев

АктёрДмитрий Коршеницкий
Игорь Ботвин

АктёрЮрий Самойлов
Кира Кауфман

АктрисаЮля
Надежда Паршина

АктрисаКсюша Журавлёва
Анна Алексахина

АктрисаЛариса Петровна
Елена Лопаткина

Актрисалюбовница Дмитрия
Алексей Попретинский

Актёрзавотделением
Владислав Лобанов

АктёрНиколай
Ольга Белявская

АктрисаТамара Ивановна

Сценаристы

Мария Никитина

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Продюсер
Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер
Роман Ковалёв

Продюсер

Операторы

Кирилл Мошкович

Оператор

Композиторы

Максим Кошеваров

Композитор