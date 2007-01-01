Ветка сирени (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.02007, Ветка сирени
Драмы97 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В центре музыкальной мелодрамы Павла Лунгина — не претендующая на достоверность история из жизни композитора Сергея Рахманинова. Вплоть до эмиграции после каждого выступления в гримерку пианиста приносили букет белой сирени от таинственной поклонницы. Кто же эта загадочная незнакомка?
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Алексей
Кортнев
- Актёр
Игорь
Черневич
- ОААктёр
Олег
Андреев
- МСАктриса
Мириам
Сехон
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актёр
Алексей
Петренко
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- ДДПродюсер
Джимми
Де Брэбэнт
- Продюсер
Михаэль
Шлихт
- СШПродюсер
Сергей
Шумаков
- Актёр дубляжа
Александр
Балуев
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева