Ветка сирени
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Ветка сирени

Ветка сирени (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.02007, Ветка сирени
Драмы97 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

В центре музыкальной мелодрамы Павла Лунгина — не претендующая на достоверность история из жизни композитора Сергея Рахманинова. Вплоть до эмиграции после каждого выступления в гримерку пианиста приносили букет белой сирени от таинственной поклонницы. Кто же эта загадочная незнакомка?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ветка сирени»

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