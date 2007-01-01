Ветка сирени (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

В центре музыкальной мелодрамы Павла Лунгина — не претендующая на достоверность история из жизни композитора Сергея Рахманинова. Вплоть до эмиграции после каждого выступления в гримерку пианиста приносили букет белой сирени от таинственной поклонницы. Кто же эта загадочная незнакомка?



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