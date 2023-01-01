Биография

Алексей Кортнев – актер, телеведущий, певец, солист популярной музыкальной группы «Несчастный случай». Успешно проявил себя в рекламном бизнесе как переводчик и копирайтер. Писал знаменитые слоганы для рекламы Pepsi, M&M's и других популярных брендов. Является учредителем благотворительного фонда. Его отец был сотрудником Академии наук. Он помог сыну устроиться в одну из наиболее престижных московских школ, которая специализировалась на изучении английского языка. После ее окончания будущий музыкант поступил в МГУ на механико-математический факультет. Он сразу стал участвовать в постановках студенческого театра, где познакомился с Валдисом Пельшем, с которым впоследствии они основали свой знаменитый дуэт «Несчастный случай». Однако студент был исключен из университета, после чего вплотную занялся творчеством. Наиболее удачный альбом группы был выпущен в 1994 году. Он назывался «Троды плудов». Кортнев стал основателем, участником и ведущим многих популярных теле- и радиопроектов – «Оба-на!», «Пилот», «Золотой граммофон», получил место в «Ледниковом периоде» в паре с А. Семенович. Но из-за перелома ребер во время репетиции ему пришлось оставить проект. Наиболее известные фильмы Алексея Кортнева – «День радио» и «День выборов». Последний был признан лучшей комедией 2007 года на кинофестивале «Улыбнись, Россия».