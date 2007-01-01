Доченька моя (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Денис Коротков работает в милиции. Жена Дениса, Наташа - преподавательница физкультуры в школе. Обычное течение жизни семьи со скромным достатком нарушает страшное известие. Их единственный ребенок, восьмилетняя Оленька тяжело больна, требуется дорогая операция по пересадке почки.



Отчаявшиеся родители готовы продать квартиру, но помощь приходит с неожиданной стороны. Бывший одноклассник Дениса, с которым тот никогда не находил общего языка, крупный бизнесмен Михаил Ковальчук одалживает ему нужную сумму. Самоуверенный и тщеславный, в тот момент Миша и представить не может, что его семью ждут не менее страшные испытания…



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