Умная Маша (фильм, 2021) смотреть онлайн

Маша—красивая иэффектная блондинка. Ноэтого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Чтоже делать? Учиться—долго искучно. Находчивая Маша решается наэксперимент: вживить чип, который влюбой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница—новая избранница любимого—не собирается сдаваться, атехника может дать сбой всамый неподходящий момент.



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