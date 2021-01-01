Умная Маша (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Маша—красивая иэффектная блондинка. Ноэтого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Чтоже делать? Учиться—долго искучно. Находчивая Маша решается наэксперимент: вживить чип, который влюбой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница—новая избранница любимого—не собирается сдаваться, атехника может дать сбой всамый неподходящий момент.
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Рейтинг
- АНРежиссёр
Андрей
Никифоров
- Актёр
Артём
Ткаченко
- ОРАктриса
Ольга
Рыжкова
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актриса
Галина
Польских
- Актриса
Мария
Шукшина
- Актёр
Алексей
Кортнев
- Актёр
Ефим
Петрунин
- Актриса
Валерия
Дергилева
- Актёр
Ростислав
Хаит
- ВЕАктёр
Влад
Егоров
- МБАктриса
Марина
Бауэр
- АКАктёр
Андрей
Козлов
- АТАктриса
Анна
Телицына
- АНСценарист
Андрей
Никифоров
- ЭДПродюсер
Эльвира
Дмитриевская
- АСПродюсер
Артем
Сотник
- КЕПродюс�ер
Константин
Елкин
- Продюсер
Ростислав
Хаит
- ВЯХудожница
Валентина
Янанис
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ЕАОператор
Евгения
Абдель-Фаттах
- АЗКомпозитор
Алим
Заиров
- ДСКомпозитор
Денис
Сивцев