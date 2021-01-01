Умная Маша
Wink
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Умная Маша
2021, Умная Маша
Комедия80 мин12+

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Умная Маша (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Маша—красивая иэффектная блондинка. Ноэтого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Чтоже делать? Учиться—долго искучно. Находчивая Маша решается наэксперимент: вживить чип, который влюбой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница—новая избранница любимого—не собирается сдаваться, атехника может дать сбой всамый неподходящий момент.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Умная Маша»