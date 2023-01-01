Биография

Валерия Дергилева – актриса, телеведущая, фотомодель из России. Она родилась 21.01.1987 в московских Ватутинках. Получила широкую известность благодаря съемкам в Ютуб-проекте блогера Амирана Сардарова «Хачу невесту». Валерия с детства любила привлекать к себе внимание. Она выступала на всех конкурсах самодеятельности в школе, росла активным и коммуникабельным ребенком. После получения аттестата Дергилева поступила в Московский архитектурный институт. Во время обучения она работала архитектором и кастинг-директором на модных показах. К концу учебы она уже точно решила связать свою жизнь с телевидением. Первый раз на тв-экране Дергилева появилась в качестве ведущей программы «Эволюция Москвы», канал «Москва 24». В 2017 году ее пригласили работать со-ведущей утреннего шоу на телеканале «Пятница» вместе с Марией Иваковой. Популярной сделал Валерию Дергилеву фильм «Улица», вышедший на канале ТНТ. Она сыграла одну из главных ролей в 4 и 5 сезоне. Среди работ актрисы – картины «Психологини», «Я худею», «Высокие каблуки», «Последний мент» и др. Валерия активно развивает инстраграм-аккуант и входит в число топовых блогеров в социальной сети.