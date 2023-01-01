Биография

Настасья Самбурская – актриса, ведущая, фотомодель. Российским зрителям лучше всего запомнилась по проектам «Универ» и «СашаТаня». Настя родилась в Приозерске, здесь же впервые вышла на сцену в составе ансамбля «Золотое колечко». После окончания девяти классов вместе с семьей переехала в Энгельс, где училась на парикмахера, а по завершении учебы работала в театре – создавала реквизит. Именно там много узнала об актерском мастерстве и решила, что хочет стать актрисой. Первой ролью Настасьи Самбурской стала Лизавета Тушина в спектакле «Бесы». После успешных выступлений в театре девушка решила попробовать себя в кинематографе и добилась успеха. Дебютный фильм с Настасьей Самбурской не получил широкого признания, но уже через год после него актриса прошла кастинг в сериал «Универ». Роль управляющей клубом Кристины, по мнению критиков, превосходно удалась актрисе. Она была приглашена в несколько успешных сериалов, таких как «Амазонки» и «СашаТаня».