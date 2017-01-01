Женщины против мужчин: Крымские каникулы
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Женщины против мужчин: Крымские каникулы

Женщины против мужчин: Крымские каникулы (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Женщины против мужчин: Крымские каникулы
Комедии, Мелодрамы72 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История о курортных приключениях трех разведенных пар, которые сталкиваются в одной крымской гостинице. Союз бывших жен выступает против братства бывших мужей. Пришло время поквитаться друг с другом!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

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