Женщины против мужчин: Крымские каникулы (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Женщины против мужчин: Крымские каникулы
Комедии, Мелодрамы72 мин18+
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Сюжет
История о курортных приключениях трех разведенных пар, которые сталкиваются в одной крымской гостинице. Союз бывших жен выступает против братства бывших мужей. Пришло время поквитаться друг с другом!
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Информация
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЛМРежиссёр
Леонид
Марголин
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актриса
Наталья
Рудова
- Актриса
Мария
Кравченко
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Денис
Косяков
- Актёр
Роман
Юнусов
- Актриса
Мария
Горбань
- Актёр
Вадим
Галыгин
- ВААктёр
Валерий
Александрин
- ЮЧАктриса
Юлия
Чеботникова
- ЯЛСценарист
Ярослав
Лукашевич
- ДПСценарист
Дмитрий
Преснецов
- ЛМСценарист
Леонид
Марголин
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- СИМонтажёр
Станислав
Иванов
- ТЛОператор
Тим
Лобов
- ААКомпозитор
Алексей
Амусин
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян