Биография

Денис Косяков – актер театра и кино, сценарист, продюсер, видеомейкер, юморист. Победитель перового сезона в юмористическом шоу «Смех без правил», победитель «Comedy Баттл. Турнир» за 2012 год, лауреат премии «ЖЖивой театр». В 11 лет начал посещать театральную студию в родном Зеленограде. После окончания общеобразовательной школы проучился 4 года в Школе-студии МХАТ (был отчислен). В 2006-м подал документы в Щукинское училище. До 2008 года числился в академическом Театре им. Маяковского. Личная жизнь Дениса Косякова складывается удачно: в 2011 году он женился, через год у пары родился сын. Сейчас активно ведет блог на YouTube, где выкладывает обзоры юмористических шоу. Наибольшую известность получил благодаря юмористическим проектам на канале ТНТ, многие до сих пор помнят его роль в сериале «Зайцев+», сценки из «Убойной лиги» и «Смех без правил». Денис появлялся и в телесериалах: в 2005 году ему досталась роль дезертира в «Солдаты-4», а в 2007 сыграл журналиста в «Счастливы вместе», поучаствовал в съемках «Безмолвный свидетель-2». Самые запоминающиеся кинематографичные роли Дениса Косякова: Вадим из комедии «Женщины против мужчин», Вася из фильма «Одноклассницы» и Денис из фильма-триллера «Остров».