Говорит Земля! (Фильм 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Остроумная комедия с экологическим подтекстом. «Говорит Земля!» — фильм-сатира с Ириной Горбачевой и Антоном Филипенко.



Главный герой Стас — простой шахтер, мечтающий о тихой жизни у моря. Экол�огия? Да какая экология, когда смена на шахте не кончается, а до отпуска как до Луны! Но его жизнь переворачивается, когда дерзкая эко-активистка Лена решает изучить заброшенные шахты и случайно провоцирует обвал. В результате с героем начинает разговаривать… Земля! Оказывается, планета в отчаянии: аллергия на людей достигла последней стадии, и Земля готовится «чихнуть» так, что всем мало не покажется.



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