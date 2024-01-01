Говорит Земля! (Фильм 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Остроумная комедия с экологическим подтекстом. «Говорит Земля!» — фильм-сатира с Ириной Горбачевой и Антоном Филипенко.
Главный герой Стас — простой шахтер, мечтающий о тихой жизни у моря. Экол�огия? Да какая экология, когда смена на шахте не кончается, а до отпуска как до Луны! Но его жизнь переворачивается, когда дерзкая эко-активистка Лена решает изучить заброшенные шахты и случайно провоцирует обвал. В результате с героем начинает разговаривать… Земля! Оказывается, планета в отчаянии: аллергия на людей достигла последней стадии, и Земля готовится «чихнуть» так, что всем мало не покажется.
Сможет ли обычный шахтер предотвратить катастрофу и объяснить человечеству, что пора перестать мусорить? «Говорит Земля!» — смотреть фильм можно в онлайн-кинотеатре Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЕКРежиссёр
Евгений
Корчагин
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Александр
Пашутин
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Актёр
Денис
Косяков
- Актёр
Степан
Девонин
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- АУАктёр
Антон
Ушаков
- ЖДАктёр
Жорж
Девдариани
- Актёр
Евгений
Михеев
- ИААктриса
Ирина
Абросимова
- СААктёр
Сергей
Аронин
- ИКСценарист
Илья
Кожухарь
- АБСценарист
Александр
Бережной
- МКСценарист
Максим
Казанцев
- МНСценарист
Мария
Нефедова
- Продюсер
Георгий
Малков
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- АФПродюсер
Анна
Филатова
- АКПродюсер
Александра
Королева
- ААХудожница
Анна
Андреева
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ДСХудожница
Дарья
Сивакова
- КГОператор
Кирилл
Голубев
- ЮГЗвукорежиссёр
Юрий
Глушанов