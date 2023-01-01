Биография

Евгений Михеев — российский актер театра и кино. Родился в Тюмени 22 августа 1991 года. По окончании средней школы будущий актер переехал в Москву, чтобы поступить в ГИТИС. Пройдя отбор, стал студентом актерского факультета в мастерской Сергея Проханова. После выпуска работал в «Театре Луны». Евгений Михеев снимается в кино с 2009 года — дебютом актера можно назвать небольшую роль в сериале «Крем». Также кинодеятеля можно увидеть в эпизодах «Склифосовского». В 2016 году участвовал сразу в трех проектах: «Тайный город», «Танцы насмерть» и «Степные волки». Одним из самых успешных для актера стал 2017 год: Евгений снялся в фильме Федора Бондарчука «Притяжение» в роли Гугла, а затем и в сиквеле «Вторжение». Затем его фильмография пополнилась сериалами «Вампиры средней полосы» и «Сказочный патруль», а в 2023-м он сыграл в драме о войне «Закрытый уровень».