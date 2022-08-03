Донбасс. Окраина (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Август-2014. Водитель грузовика Андрей Соколов вместе с напарником везет на окраину Донецка гуманитарную помощь. В результате обстрела товарищ героя погибает, а сам Андрей получает контузию и находит убежище в подвале разрушенного дома, где спасаются люди абсолютно разных судеб и взглядов.

