Донбасс. Окраина
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Донбасс. Окраина

Донбасс. Окраина (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.12018, Донбасс. Окраина
Драма, Исторический92 мин18+

О фильме

Август-2014. Водитель грузовика Андрей Соколов вместе с напарником везет на окраину Донецка гуманитарную помощь. В результате обстрела товарищ героя погибает, а сам Андрей получает контузию и находит убежище в подвале разрушенного дома, где спасаются люди абсолютно разных судеб и взглядов.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Донбасс. Окраина»