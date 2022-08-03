Донбасс. Окраина (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.12018, Донбасс. Окраина
Драма, Исторический92 мин18+
О фильме
Август-2014. Водитель грузовика Андрей Соколов вместе с напарником везет на окраину Донецка гуманитарную помощь. В результате обстрела товарищ героя погибает, а сам Андрей получает контузию и находит убежище в подвале разрушенного дома, где спасаются люди абсолютно разных судеб и взглядов.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Триллер
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
3.7 IMDb
- Режиссёр
Ренат
Давлетьяров
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- Актёр
Евгений
Михеев
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- УКАктриса
Ульяна
Курочкина
- Актриса
Анна
Пескова
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- ВПАктриса
Валентина
Попова
- ИНАктёр
Иван
Неклюдов
- ВСАктёр
Владимир
Сорков
- ЮСАктриса
Юлия
Слепнева
- АТСценарист
Алексей
Тимошкин
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- ЕРПродюсер
Екатерина
Рыжая
- МКПродюсер
Михаил
Колодяжный
- АПХудожница
Анжелика
Плынова
- МВХудожница
Мария
Васькина
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- ККОператор
Кирилл
Клепалов