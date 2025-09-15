Митрич (сериал, 2025) смотреть онлайн

Электрик по ошибке становится частью психологического эксперимента по подготовке космонавтов к полету на Марс. Комедия «Митрич» — сериал с Романом Постоваловым из «Уральских пельменей» о человеке, который оказался не в том месте не в то время.



Чтобы попасть на Марс, нужно провести в космическом корабле долгих два года, а это непростое психологическое испытание. Опытный психолог Анастасия вместе с начальником космодрома придумали эксперимент, который прольет свет на то, как члены экипажа будут вести себя в закрытом пространстве все это время. Однако вместе с настоящими участниками исследования в павильон, обставленный, как космический корабль, попадает простой электрик Митрич. Никто из оказавшихся там людей не подозревает, что все происходящее — сложная инсценировка, а Митрич, сам того не осознавая, всячески мешает эксперименту.



Как появление чужака повлияет на результаты, расскажет «Митрич». Сериал 2025 года смотреть онлайн вы можете на нашем видеосервисе Wink.



Все сезоны сериала Митрич смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.