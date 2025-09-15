Митрич (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Электрик по ошибке становится частью психологического эксперимента по подготовке космонавтов к полету на Марс. Комедия «Митрич» — сериал с Романом Постоваловым из «Уральских пельменей» о человеке, который оказался не в том месте не в то время.
Чтобы попасть на Марс, нужно провести в космическом корабле долгих два года, а это непростое психологическое испытание. Опытный психолог Анастасия вместе с начальником космодрома придумали эксперимент, который прольет свет на то, как члены экипажа будут вести себя в закрытом пространстве все это время. Однако вместе с настоящими участниками исследования в павильон, обставленный, как космический корабль, попадает простой электрик Митрич. Никто из оказавшихся там людей не подозревает, что все происходящее — сложная инсценировка, а Митрич, сам того не осознавая, всячески мешает эксперименту.
Как появление чужака повлияет на результаты, расскажет «Митрич». Сериал 2025 года смотреть онлайн вы можете на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Павел
Майков
- ПКАктёр
Павел
Кузьмин
- ТРАктриса
Татьяна
Ратникова
- Актриса
Анастасия
Акатова
- Актёр
Евгений
Михеев
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- МТСценарист
Максим
Томяк
- НБСценарист
Никита
Бекарев
- ИВСценарист
Иван
Васенёв
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- БХПродюсер
Борис
Хохлов
- КБПродюсер
Кирилл
Бурдихин
- ВБПродюсер
Владимир
Булатов
- МТПродюсер
Максим
Томяк