Биография

Анастасия Акатова – яркая и талантливая актриса российского кино. Родилась зимой 1992 года в небольшом городке, находящемся в Ярославской области. Целеустремленная девочка привыкла всего добиваться своими силами. В детские и школьные годы с успехом занималась танцами в хореографическом клубе. Принимала участие в конкурсных и фестивальных программах, ездила с гастролями по России и Европе. В 14-летнем возрасте ее пригласили на маленькую роль в телесериал «Детективы». После этого она буквально «заболела» кино. После школы девушка уехала в столицу и училась во ВГИКе. Личную жизнь Акатова не афиширует. Известно, что она встречалась с актером И. Юртаевым, но до свадьбы дело не дошло. В студенческие годы Анастасия принимала участие в съемках телесериала «Закрытая школа». В 2014 году Акатова получила диплом, и ей предложили сразу несколько ролей. В этот год она снялась сразу в девяти картинах. Самыми популярными проектами стали сериал «Физрук» и картина «Саранча». В 2016 году Акатова сыграла роль в семейном сериале «Старшая сестра», а уже в следующем году на экраны вышло несколько фильмов Анастасии Акатовой, в том числе фильм ужасов «Невеста». Молодая актриса находится постоянно в поле зрения режиссеров, поэтому регулярно получает приглашения в различные проекты. Из последних работ Анастасии можно выделить ее роли в картинах «Жуки» и «Паромщица».