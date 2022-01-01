Решала: Брат
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Решала: Брат
8.42022, Решала: Брат
Боевики, Триллеры86 мин18+

Решала: Брат (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение бескомпромиссной бандитской драмы с берегов Байкала. Наломавший немало дров Каша пытается завязать с криминалом раз и навсегда. Но ему приходится бежать из реабилитационного центра, где его хотел настигнуть Завгар. Приехав в Улан-Удэ, герой узнает, что старший брат в тюрьме, а давняя любовь сидит на наркотиках. Чтобы помочь близким, Каше нужно раздобыть, а затем продать нефрит, припрятанный Костей перед заключением. Правда, помимо преследующего его Завгара, есть еще одна проблема: зимой не так-то просто достать 20-ти килограммовый камень со дна реки. Сможет ли главный герой расхлебать кашу, которую заварил его брат?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Решала: Брат»

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