Решала: Брат (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение бескомпромиссной бандитской драмы с берегов Байкала. Наломавший немало дров Каша пытается завязать с криминалом раз и навсегда. Но ему приходится бежать из реабилитационного центра, где его хотел настигнуть Завгар. Приехав в Улан-Удэ, герой узнает, что старший брат в тюрьме, а давняя любовь сидит на наркотиках. Чтобы помочь близким, Каше нужно раздобыть, а затем продать нефрит, припрятанный Костей перед заключением. Правда, помимо преследующего его Завгара, есть еще одна проблема: зимой не так-то просто достать 20-ти килограммовый камень со дна реки. Сможет ли главный герой расхлебать кашу, которую заварил его брат?



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