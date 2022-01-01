Решала: Брат (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Продолжение бескомпромиссной бандитской драмы с берегов Байкала. Наломавший немало дров Каша пытается завязать с криминалом раз и навсегда. Но ему приходится бежать из реабилитационного центра, где его хотел настигнуть Завгар. Приехав в Улан-Удэ, герой узнает, что старший брат в тюрьме, а давняя любовь сидит на наркотиках. Чтобы помочь близким, Каше нужно раздобыть, а затем продать нефрит, припрятанный Костей перед заключением. Правда, помимо преследующего его Завгара, есть еще одна проблема: зимой не так-то просто достать 20-ти килограммовый камень со дна реки. Сможет ли главный герой расхлебать кашу, которую заварил его брат?
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Амиров
- АФАктёр
Александр
Фролов
- Актриса
Анастасия
Акатова
- КОАктёр
Константин
Озеров
- МКАктёр
Мосэ
Куртанидзе
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- СГАктёр
Сергей
Гордейчук
- РБАктёр
Руслан
Балакшиев
- АКАктёр
Александр
Кузьминов
- ЕСАктриса
Евгения
Симонова
- ЛКАктриса
Людмила
Казагаева
- ЕЗСценарист
Евгений
Замалиев
- АКСценарист
Александр
Кузьминов
- АФСценарист
Александр
Фролов
- ЖБСценарист
Жаргал
Бадмацыренов
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- МРПродюсер
Михаил
Расходников
- ДППродюсер
Дина
Подпругина-Замалиева
- МБПродюсер
Максим
Балданов
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- ДСОператор
Дмитрий
Соловьев
- АСКомпозитор
Александр
Соколов