Старшая жена
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Старшая жена

Старшая жена (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.22016, Старшая жена 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После смерти матери, жизнь молодой девушки Кати кардинально меняется. Ей уже не до учебы и не до замужества, теперь ее главная цель – забота о младшей сестре Даше, подростке с трудным характером, которая вечно попадает в неприятные ситуации. Вот и сейчас Даше угрожает ее парень Кирилл, впутавший девушку в криминальную историю.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Старшая жена»

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