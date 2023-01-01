Биография

Петр Баранчеев – творческая личность и талантливый российский актер. Родился в 1974 году в небольшом подмосковном поселке. В детские годы ни родственники, ни сам Петр не думали, что он станет известным артистом. После окончания школы Петр выбрал профессию скульптора, которой недолго обучался в г. Тарусе Калужской области. Учился на мебельщика в ПТУ, безуспешно пытался заняться бизнесом. Вскоре переехал в столицу и поступил в Гуманитарный институт на отделение режиссуры. Через три года перевелся в студию МХАТ и твердо решил стать актером. С 1999 года играл на сцене МХАТа, в 2003 году перешел в труппу Московского драмтеатра на Малой Бронной. Свою личную жизнь Петр Баранчеев не афиширует. Со своей супругой, не имеющей никакого отношения к актерской среде, он прожил более 15 лет. В 2012 году актер стал счастливым отцом очаровательной дочери. В театре актер сыграл огромное количество ролей разного плана от классических персонажей в «Сирано де Бержерак», «Чайка», «Ревизор» до ролей современников в постановках режиссеров В. Лакирева и Р. Смагина. Первое появление на телеэкране – небольшая роль в фильме А. Митты «Граница. Таежный роман». Брутальному мужчине идеально подходит военная форма. В его фильмотеке большое количество картин и сериалов, где он талантливо воплощается в образы офицеров и стражей порядка. На сегодняшний день насчитывается более четырех десятков фильмов с участием Баранчеева, в которых он сыграл героев с разными характерами.