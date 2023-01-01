Петр Баранчеев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 9 июня 1974 г. (50 лет)
Биография
Петр Баранчеев – творческая личность и талантливый российский актер. Родился в 1974 году в небольшом подмосковном поселке. В детские годы ни родственники, ни сам Петр не думали, что он станет известным артистом. После окончания школы Петр выбрал профессию скульптора, которой недолго обучался в г. Тарусе Калужской области. Учился на мебельщика в ПТУ, безуспешно пытался заняться бизнесом. Вскоре переехал в столицу и поступил в Гуманитарный институт на отделение режиссуры. Через три года перевелся в студию МХАТ и твердо решил стать актером. С 1999 года играл на сцене МХАТа, в 2003 году перешел в труппу Московского драмтеатра на Малой Бронной. Свою личную жизнь Петр Баранчеев не афиширует. Со своей супругой, не имеющей никакого отношения к актерской среде, он прожил более 15 лет. В 2012 году актер стал счастливым отцом очаровательной дочери. В театре актер сыграл огромное количество ролей разного плана от классических персонажей в «Сирано де Бержерак», «Чайка», «Ревизор» до ролей современников в постановках режиссеров В. Лакирева и Р. Смагина. Первое появление на телеэкране – небольшая роль в фильме А. Митты «Граница. Таежный роман». Брутальному мужчине идеально подходит военная форма. В его фильмотеке большое количество картин и сериалов, где он талантливо воплощается в образы офицеров и стражей порядка. На сегодняшний день насчитывается более четырех десятков фильмов с участием Баранчеева, в которых он сыграл героев с разными характерами.
Фильмография
Актёр
- 8.3
Новогоднее чудо2024, 73 мин
- 8.8
К теще на блины2016, 100 минБесплатно
- 8.9
Она сбила летчика2016Бесплатно
- 9.2
Старшая жена2016Бесплатно
- 9.1
Пороги2015Бесплатно
- 9.0
Дочь за отца2015Бесплатно
- 8.9
Полоса отчуждения2014Бесплатно
- 9.2
Поздние цветы2014Бесплатно
- 9.2
Когда его совсем не ждешь2014Бесплатно
- 9.1
Третья попытка2013, 90 минБесплатно
- 9.1
Счастливый маршрут2013, 90 минБесплатно
- 9.2
Васильки2012Бесплатно
- 9.2
В ожидании весны2012, 93 минБесплатно