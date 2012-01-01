В ожидании весны (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.22012, В ожидании весны
Мелодрама91 мин12+
О фильме
Надежда Панаева только что окончила пединститут и начинает взрослую жизнь. Она мечтает о счастье, любимом муже, собственном уютном доме. Но ее мечтам суждено сбыться не сразу. Предательство любимого, сгоревший дом, отчаяние и нежелание жить – Наде придется пройти трудный путь к счастью и понять, что настоящая любовь – не сказка…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Войтулевич
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- ИКАктриса
Ирина
Колодяжная
- ТШАктриса
Татьяна
Ширяйкина
- ГААктриса
Галина
Анисимова
- МБАктриса
Мария
Бокова
- ИБАктриса
Инна
Бусова
- ОГАктриса
Олеся
Гмыря
- ТХАктриса
Татьяна
Храмова
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МБПродюсер
Максим
Белицкий
- АКПродюсер
Алексей
Кундрат
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- АИКомпозитор
Антон
Ильин