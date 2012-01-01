В ожидании весны (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Надежда Панаева только что окончила пединститут и начинает взрослую жизнь. Она мечтает о счастье, любимом муже, собственном уютном доме. Но ее мечтам суждено сбыться не сразу. Предательство любимого, сгоревший дом, отчаяние и нежелание жить – Наде придется пройти трудный путь к счастью и понять, что настоящая любовь – не сказка…



В ожидании весны смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.