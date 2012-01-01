В ожидании весны (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

В ожидании весны
В ожидании весны

9.22012, В ожидании весны
Мелодрама91 мин12+

О фильме

Надежда Панаева только что окончила пединститут и начинает взрослую жизнь. Она мечтает о счастье, любимом муже, собственном уютном доме. Но ее мечтам суждено сбыться не сразу. Предательство любимого, сгоревший дом, отчаяние и нежелание жить – Наде придется пройти трудный путь к счастью и понять, что настоящая любовь – не сказка…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В ожидании весны»