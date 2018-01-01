Wink
В ожидании весны
Актёры и съёмочная группа фильма «В ожидании весны»

Режиссёры

Игорь Войтулевич

Режиссёр

Актёры

Елена Шилова

Актриса
Анфиса Вистингаузен

Актриса
Петр Баранчеев

Актёр
Ирина Колодяжная

Актриса
Татьяна Ширяйкина

Актриса
Галина Анисимова

Актриса
Мария Бокова

Актриса
Инна Бусова

Актриса
Олеся Гмыря

Актриса
Татьяна Храмова

Актриса

Сценаристы

Елена Соловьева

Сценарист

Продюсеры

Елена Марковская

Продюсер
Максим Белицкий

Продюсер
Алексей Кундрат

Продюсер

Монтажёры

Михаил Романов

Монтажёр

Операторы

Алексей Карпухин

Оператор

Композиторы

Антон Ильин

Композитор