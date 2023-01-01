Биография

Елена Шилова – актриса театра и кино, полюбившаяся зрителям по российским мелодраматическим сериалам. Впервые снялась в кино, не имея актерского образования. Свою будущую профессию выбрала вопреки советам родителей. Елена родилась в небольшом городе Соликамск Пермской области. В школьные годы активно занималась изучением истории театрального искусства, посещала танцевальные секции и брала уроки вокала. Хотя родители Елены Шиловой не одобряли ее увлечения театром, она все-таки поступила во ВГИК. Никто из родственников не думал, что обычная провинциальная девочка пойдет учиться в этот вуз и станет актрисой. Свои первые театральные роли Елена Шилова исполнила в дипломных постановках «Хористка», «Точка зрения» и «Чайка». Однако несколько эпизодических ролей в кино она получила еще во время учебы. Это были фильмы «Предлагаемые обстоятельства», «Белый налив». После окончания Всероссийского института кинематографии и курса в мастерской Фокина актрису стали приглашать на съемки в российские телесериалы. Зрители узнали Елену по многосерийным фильмам «Анечка», «Русалка», «Васильки», «Простая жизнь», «Незабудки», «Старшая жена», «Солнце в подарок», «Самый лучший муж». Ее амплуа – наивные девушки с непростой судьбой, преодолевающие многочисленные жизненные трудности.