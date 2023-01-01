Васильки
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Васильки (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Васильки 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Оля, простая деревенская девушка, безответно влюблена в красавца и местного героя Васю. Ради своей любви Оля отказывается от музыкального колледжа, о котором всю жизнь мечтала, и поступает вслед за Васей в сельхозучилище. По стечению обстоятельств героине удается урвать несколько часов счастья рядом с любимым. Однако последствия оказываются слишком тяжелыми: Вася бросает учебу и, не попрощавшись с Олей, уезжает на военную службу, а девушка вскоре понимает, что беременна..

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Актёры и съёмочная группа сериала «Васильки»

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