Васильки. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Васильки (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Васильки. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Оля, простая деревенская девушка, безответно влюблена в красавца и местного героя Васю. Ради своей любви Оля отказывается от музыкального колледжа, о котором всю жизнь мечтала, и поступает вслед за Васей в сельхозучилище. По стечению обстоятельств героине удается урвать несколько часов счастья рядом с любимым. Однако последствия оказываются слишком тяжелыми: Вася бросает учебу и, не попрощавшись с Олей, уезжает на военную службу, а девушка вскоре понимает, что беременна..

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Васильки»