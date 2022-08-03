Оля, простая деревенская девушка, безответно влюблена в красавца и местного героя Васю. Ради своей любви Оля отказывается от музыкального колледжа, о котором всю жизнь мечтала, и поступает вслед за Васей в сельхозучилище. По стечению обстоятельств героине удается урвать несколько часов счастья рядом с любимым. Однако последствия оказываются слишком тяжелыми: Вася бросает учебу и, не попрощавшись с Олей, уезжает на военную службу, а девушка вскоре понимает, что беременна..

