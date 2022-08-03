Васильки (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22012, Васильки. Серия 2
Мелодрама12+
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О сериале
Оля, простая деревенская девушка, безответно влюблена в красавца и местного героя Васю. Ради своей любви Оля отказывается от музыкального колледжа, о котором всю жизнь мечтала, и поступает вслед за Васей в сельхозучилище. По стечению обстоятельств героине удается урвать несколько часов счастья рядом с любимым. Однако последствия оказываются слишком тяжелыми: Вася бросает учебу и, не попрощавшись с Олей, уезжает на военную службу, а девушка вскоре понимает, что беременна..
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- Актёр
Иван
Жидков
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- АСАктриса
Анна
Сильчук
- Актёр
Денис
Васильев
- ТЖАктриса
Татьяна
Жукова
- Актриса
Юлия
Юрченко
- ЛУАктриса
Людмила
Уланова
- ПСАктриса
Полина
Сапегина
- МБАктёр
Макс
Бирюков
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ДМКомпозитор
Дина
Мигдал