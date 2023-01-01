Биография

Актриса Юлия Юрченко вызывает восхищение поклонников способностью умело перевоплощаться в роли различного характера. Ее личность многогранна и уникальна, что подтверждено десятком разноплановых образов в проектах. Родилась актриса в Краснодарском крае в городе Армавире. В детстве она и не мечтала об актерской сцене. Напротив, желала освоить специальность, которая в будущем обеспечит стабильную жизнь. Однако в выпускном классе взгляд на жизнь резко поменялся. Юлия Юрченко решила поступать в театральный и ради этого отправилась в Москву. Она была зачислена в Высшую театральную школу. В процессе учебы зарекомендовала себя как талантливая актриса, поэтому роли Юлии Юрченко могли наблюдать зрители театра «Влас-вегас». Фильмы Юлии Юрченко известны большинству российских любителей кинематографа. Поначалу актриса снималась в эпизодах, но главная роль Марины в сериале «Катина любовь» стала пропуском в мир большого количества кинопроектов. Юлия настолько достоверно передала образ стервозной карьеристки, что у зрителей не возникло сомнений в подлинности чувств на экране. Подобная работа ожидала актрису и в фильме по роману Марии Метлицкой «И шарик вернется».