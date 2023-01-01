И шарик вернется
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И шарик вернется

И шарик вернется (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.32013, И шарик вернется 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Таня, Вера, Шура и Светик – одноклассницы и закадычные подруги. Непохожие друг на друга, но всюду неразлучные девчонки, кажется, и по жизни пойдут рука об руку. Но на школьном выпускном происходит страшное событие, вдребезги разбившее радужные мечты о светлом и счастливом мире. Спасая подругу Шуру от хулиганов, Тане не удается уберечься самой, и девушку насилуют. Подруги не приходят ей на помощь - каждая оказывается увлечена своими делами.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «И шарик вернется»

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