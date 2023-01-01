Биография

Валерий Девятилов — российский режиссер. На его счету более двадцати известных сериалов и даже несколько лично сыгранных ролей. При этом он не стремится быть на виду у публики и продолжает скромно руководить съемочным процессом. Родился будущий режиссер 6 января 1976 года в Новосибирске. Здесь же обучался в государственном техническом университете. Долгое время увлекаясь сценическим искусством, Валерий начал лично руководить постановкой спектаклей в местном театре «Дом актера». Решив посвятить жизнь любимому делу, он прошел обучение на режиссерском факультете ВГИКа и с середины 2000-х годов стал постоянным режиссером на российском телевидении. Первыми многосерийными фильмами Валерия Девятилова стали «Кулагин и партнеры», «Райские яблочки» и «Варенька. Продолжение». В 2011 году он снял телевизионный фильм «Секта». В дальнейшем он вернулся к работе над сериалами, сняв такие известные проекты, как «Шанс», «Отец Матвей», «Наживка для ангела» и другие. Сыграл эпизодические роли в сериалах «Солдаты», «Гибель империи», «Шанс» и «Домохозяин».