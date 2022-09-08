Шанс
Шанс (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Шанс 1 сезон
Мелодрама18+

О сериале

Жизнь не балует Женю Соколову. Как многие девчонки из деревни, она приехала покорять Москву, а вскоре оказалась беременной и брошенной на произвол судьбы. Женя уже готова вернуться домой, но судьба уготовила ей страшное испытание. Героиня оказывается втянутой в криминальную историю. Бандиты начинают охоту на Женю, и девушка вынуждена бежать куда глаза глядят, спасая себя и своего будущего ребенка..

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

