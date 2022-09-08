Шанс (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Жизнь не балует Женю Соколову. Как многие девчонки из деревни, она приехала покорять Москву, а вскоре оказалась беременной и брошенной на произвол судьбы. Женя уже готова вернуться домой, но судьба уготовила ей страшное испытание. Героиня оказывается втянутой в криминальную историю. Бандиты начинают охоту на Женю, и девушка вынуждена бежать куда глаза глядят, спасая себя и своего будущего ребенка..

