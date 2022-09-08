Шанс (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12015, Шанс. Серия 1
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Жизнь не балует Женю Соколову. Как многие девчонки из деревни, она приехала покорять Москву, а вскоре оказалась беременной и брошенной на произвол судьбы. Женя уже готова вернуться домой, но судьба уготовила ей страшное испытание. Героиня оказывается втянутой в криминальную историю. Бандиты начинают охоту на Женю, и девушка вынуждена бежать куда глаза глядят, спасая себя и своего будущего ребенка..
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Валерий
Девятилов
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- ВКАктёр
Владимир
Колганов
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- ЕСАктриса
Екатерина
Соломатина
- ИФАктёр
Игорь
Фурманюк
- ЕСАктриса
Екатерина
Симаходская
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- ВДАктёр
Валерий
Девятилов
- ЛГАктриса
Людмила
Гамуряк
- НААктриса
Надежда
Азоркина
- ККСценарист
Константин
Костенко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИЛХудожница
Ирина
Лаптева
- ГНОператор
Геннадий
Немых