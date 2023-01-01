Биография

Российская актриса Надежда Азоркина родилась в Воронеже в 1987 году. Красивая девочка с огромными глазами всегда мечтала об актерской карьере и видела себя только на сцене. Еще со школьных лет училась актерскому мастерству в местной театральной студии «Крылья». У нее не было ни тени сомнения в выборе профессии, поэтому после получения аттестата она отдала документы в Академию искусств Воронежа. Получив долгожданный диплом, Надежда поступила на службу в ТЮЗ родного города. Молодая актриса уже нашла спутника жизни. В планах супругов – рождение детей. Первую эпизодическую роль Азоркина сыграла в популярном телесериале «Кодекс чести». Актрису с эффектной внешностью приглашали на роли в фильмы «Москва. Три вокзала», «Дельта», «Шанс». Зрителям особенно запомнилась талантливая игра Надежды в телесериале «Невский». В 2015 году на экраны вышла новая версия известной картины «А зори здесь тихие», в которой актриса сыграла одну из главных героинь – Полину. Надежда продолжает активно сниматься. В последние годы в прокат вышли фильмы Азоркиной: «Не вместе», «Лабиринты» и «Гаражный папа». Надежда продолжает активно сниматься и в настоящее время. От фильма к фильму профессиональное мастерство актрисы только растет.