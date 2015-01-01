Шанс. Серия 2
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Шанс (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12015, Шанс. Серия 2
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Жизнь не балует Женю Соколову. Как многие девчонки из деревни, она приехала покорять Москву, а вскоре оказалась беременной и брошенной на произвол судьбы. Женя уже готова вернуться домой, но судьба уготовила ей страшное испытание. Героиня оказывается втянутой в криминальную историю. Бандиты начинают охоту на Женю, и девушка вынуждена бежать куда глаза глядят, спасая себя и своего будущего ребенка..

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шанс»